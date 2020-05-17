الاتصالات تطلق مبادرة "فرصتنا رقمية" لدعم الشركات الصغيرة في مواجهة كورونا

كتب-علاء حجاج:

أعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم ( فرصتنا رقمية ) لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح طلعت في مؤتمر صحفي عقد عبر الإنترنت اليوم الأحد أن المبادرة تستهدف إسناد نسبة لا تقل 10% من مشروعات مصر الرقمية إلى تلك الشركات بما يمثل إطار عملي لتحقيق مبدأ الشراكة مع الشركات الصغيرة والناشئة.

وأكد أن الجانب الثاني من المبادرة حزمة من المشروعات تتعاقد عليها الوزارة مباشرة مع الشركات الناشئة، إلى جانب برنامج للتدريب فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث تتقدم مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة تتنافس للحصول على فرصة تدريبية على نفقة الوزارة والفائز يلتحق بالمشروعات التي تنفذها الوزارة فى هذا الصدد.

وأضاف أن آلية التنفيذ سيكون عبر منصة فرصتنا رقمية التى أطلقتها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات " إيتيدا " والتي ستتضمن كافة المشروعات المطروحة ونطاق التنفيذ والاختصاصات المطلوبة على أن تقدم عروضها المالية والفنية للمشغلين الرئيسين وسيتم الاعلان عن نتيجة المنافسة عبر المنصة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 33 مشروعات بميزانية 900 مليون جنيه، منوها أن فكرة المنصة بدأت قبل ظهور جائحة كورونا وتم عقد جلسات استماع مع منظمات المجتمع المدني والشركات العالمية الكبري للتنسيق معهم والتأكد من تعاونهم فى تنفيذ هذه المبادرة.