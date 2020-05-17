اليوم .. البنوك تبدأ في إلزام العملاء بارتداء الكمامة قبل دخول الفروع

كتبت- منال المصري:

تبدأ البنوك، اليوم الأحد، في تطبيق قرار اتحاد البنوك بإلزام العملاء ارتداء الكمامة كشرط قبل دخول أي فرع من فروع البنوك حفاظا على سلامتهم وسلامة العاملين من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكان اتحاد بنوك مصر، قرر إلزام عملاء البنوك، والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن الاتحاد يوم الاثنين الماضي.

وقال مصرفيون لمصراوي، في تصريحات سابقة، إن البنوك ستبدأ اليوم الأحد تطبيق التعليمات الخاصة بإلزام العملاء، بارتداء الكمامات، وإن أي عميل لا يرتدي الكمامة لن يسمح له بدخول الفرع.

وأكد المصرفيون أن البنك غير مكلف بتوفير الكمامات للعملاء، فهي تقع على مسؤولية العميل.

ويتزامن هذا القرار مع زيادة اكتشاف وقوع حالات إصابة أو اشتباه بعدوى فيروس كورونا بين عدد من موظفين البنوك، وهو ما ترتب عليه إغلاق بعض الفروع مؤقتا وتعقيمها، وكذلك إعطاء إجازة للموظفين المخالطين للحالة المصابة 14 يوما للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك وبنك مصر، إن الكمامة ستكون مسؤولية العميل والبنك ليس مطالب بتوفيرها له.

وأضاف أن أي عميل غير ملتزم بارتداء الكمامة لن يدخل الفرع نهائيا طبقا للتعليمات المتفق عليها في البنوك، وذلك حرصا علي سلامة الموظفين وصحة العملاء من العدوى.

وذكر الإتربي أن على العميل ارتداء الكمامة قبل دخوله للفرع أسوة بما يحدث في مصلحة الضرائب وإدارة المرور.

ومن ناحيته، قال البنك المصري الخليجي "EG بنك" على صفحته على "فيسبوك"، إن البنك سيوفر من اليوم جميع الكمامات وكافة وسائل التعقيم عند مداخل الفروع ومقرات البنك حرصا على سلامة العملاء والموظفين من عدوي فيروس كورونا، وتنفيذا لقرار اتحاد بنوك مصر.

وقال البنك العربي الأفريقى الدولي، في بيان اليوم الأحد، إنه قرر تطبيق إلزام مرتادي فروعه في أنحاء البلاد بارتداء الأقنعة الواقية الطبية أثناء زيارتهم للفروع، وذلك تماشياً مع قرار اتحاد بنوك مصر وحفاظا على سلامة الجميع وتقليل فرص الإصابة بالفيروس ونقل العدوى.

وقال المصرف المتحد، في بيان اليوم، إنه قرر الأسبوع الماضي إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامة في التعامل داخل فروعه الـ64 فرعا على مستوي جميع محافظات الجمهورية، وذلك في استجابة سريعة لبيان اتحاد البنوك وحرصا على سلامة العملاء وفريق العمل بالكامل.

وذكر البنك التجاري الدولي "CIB"، اليوم، أنه قام بخطوة استباقية بمناشدة عملائه والمترددين على الفروع بضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي قبل التوجه لزيارة الفروع وذلك من يوم الاثنين الماضي، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.