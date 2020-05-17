تراجع البطاطس والفلفل الرومي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس والفلفل الرومي البلدي بين 5 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 1.7 و2.7 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5جنيه و 4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و4 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.

اليوسفي بين 5 و9 جنيهات.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.