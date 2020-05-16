وزير البترول: نهدف لزيادة الرصيد الاستراتيجي من أسطوانات البوتاجاز

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار في دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا يأتي بالتوازي مع الإسراع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.

وذكر البيان أن الوزير أجرى جولة تفقدية لمصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز في منطقة القطامية التابع لشركة بتروجاس، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لظروف التشغيل والاطمئنان على انتظام سير العمل في كافة الأنشطة البترولية وتأمين الإمدادات البترولية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويبلغ إجمالي أسطوانات البوتاجاز التي يتم ضخها في الأسواق حالياً حوالي مليون أسطوانة يومياً لتلبية احتياجات المواطنين، وفقًا للبيان.

وطلب الوزير في البيان بالتنسيق الدائم مع الأجهزة المختصة والاستمرار في إحكام الرقابة على الأسواق لضمان وصول السلعة لمستحقيها بالأسعار المحددة وتوافرها الدائم للمستهلكين.

وقال رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس، في البيان إن مصانع التعبئة والمعالجة بالشركة يتم تشغيلها بنظام ورديتين عمل على مدار ٢٤ ساعة.

وأضاف أن الإنتاج اليومي لمصنع القطامية لتعبئة أسطوانات البوتاجاز يبلغ حوالي 60 ألف أسطوانة منزلي و10 آلاف أسطوانة تجاري، ويمد محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والشرقية بأسطوانات البوتاجاز.