أسعار البترول تقفز مع بدء تخفيف قيود السفر حول العالم

القاهرة- وكالات:

قفزت أسعار الخام الأمريكي 7% أمس الجمعة لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس على خلفية زيادة الطلب على النفط في الوقت الذي تخفف فيه الدول حول العالم القيود على السفر التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وربح الخام الأمريكي 19.7% على مدار الأسبوع وصعد خام برنت 5.2% بعد أسبوع من الأنباء الإيجابية، وزادت عقود كلا الخامين للأسبوع الثالث على التوالي.

وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط على ارتفاع 1.87، بما يعادل 6.8%، عند 29.43 دولار للبرميل، ليقل قليلا عن أعلى مستوى في الجلسة عند 29.92 دولار، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس. وقفز غرب تكساس الوسيط 9% في الجلسة السابقة.

وجرت تسوية خام برنت على زيادة 1.37 دولار، أو 4.4%، عند 32.50 دولار للبرميل. وربح برنت حوالي 7% يوم الخميس الماضي.

ولا تزال السوق حذرة في حين لم تنته جائحة فيروس كورونا بعد وظهرت مجموعات جديدة من الإصابة في بعض الدول التي تخفف إجراءات العزل.

وبدأت تخفيضات إنتاج لم يسبق لها مثيل بنحو عشرة ملايين برميل يوميا من جانب أوبك ومنتجين متحالفين معها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، لشهري مايو أيار ويونيو حزيران، في حين تعهدت السعودية والكويت والإمارات بالخفض بأزيد من التزاماتها.

وقالت عمان يوم الجمعة، إنها تدرس خفض الإنتاج بشكل أكبر في يونيو حزيران هي الأخرى.