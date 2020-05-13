أسعار الذهب تستقر عالميا قبيل كلمة لرئيس المركزي الأمريكي

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء مع عزوف المتعاملين في السوق عن القيام برهانات كبيرة قبيل كلمة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وسط تكهنات متزايدة بأن الولايات المتحدة قد تطبق في يوم ما أسعار فائدة سلبية، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1702.52 دولار للأوقية (الأونصة) فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1705.90 دولار للأوقية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، البنك المركزي مجددا على تبني أسعار فائدة سلبية. وفي الأسبوع الماضي بدأت أدوات سوق النقد الأمريكية تضع في الاعتبار احتمال تطبيق أسعار فائدة سلبية.

وتترقب الأسواق الآن كلمة باول في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لاستجلاء متانة الاقتصاد الأمريكي.

ودعمت إجراءات تحفيز ضخمة الذهب حيث يُستخدم كتحوط ضد التضخم واضطراب قيمة العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1852.52 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة 0.4% إلى 15.47 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 760.54 دولار للأوقية.