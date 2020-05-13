التضامن: صرف 92% من معاشات شهر مايو بقيمة 9.7 مليار جنيه حتى الآن

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنها صرفت ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو.

وأشارت في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى انتظام صرف المعاشات في ثانى أيام صرف الشريحة الاخيرة لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون أكثر من 3 آلاف جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له.

وبلغ إجمالي قيمة المنصرف من المعاشات 9.792 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 688 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 1.060 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 3.421 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 4.117 مليار جنيه، بحسب البيان.

وصرف نحو 3.026 مليون حالة معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 4.614 مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الآلية ATM اعتباراً أول شهر مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من 3 مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.