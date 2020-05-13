"القوى العاملة" وهواوي يبحثان التعاون في تدريب وتحديث النظم التكنولوجية

كتب- علاء حجاج:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، فينيست صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوي بمصر، وهالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة، وماكس جوو رئيس شئون الأفراد، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين لتدريب المهندسين ورفع كفاءتهم، وتطوير وتحديث النظم التكنولوجية لتتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشدد الوزير علي أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة التعاون المشترك وتفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين لا سيما في مجال التدريب الذي يعتبر من الموضوعات المهمة، وذلك لما للتدريب من حاجة ماسّة يتطلبها سوق العمل المصري، بحسب بيان من شركة هواوي اليوم الأربعاء.

ومن جانبه أشاد فينيست صن بالعلاقات الطيبة بين الشركة، ووزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ثقة الحكومة في "هواوي" ودورها الرائد في مجالها.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ "هواوي" ما حققته الشركة خلال عام 2019 على مستوى العالم، لافتا إلي أنها حققت معدل نمو يقدر بنحو 18% بإجمالي عوائد 120 مليار دولار عن السنة السابقة.

ووجه الرئيس التنفيذي لـ هواوي الدعوة لوزير القوى العاملة لحضور الاحتفال المزمع إقامته بمناسبة إتمام الشركة 20 عاما في مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة سيكون هناك تركيزاً أكبر على التدريب في مصر.