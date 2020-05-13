أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

"القوى العاملة" وهواوي يبحثان التعاون في تدريب وتحديث النظم التكنولوجية

11:11 ص الأربعاء 13 مايو 2020
"القوى العاملة" وهواوي يبحثان التعاون في تدريب وتحديث النظم التكنولوجية

جانب من الأجتماع

كتب- علاء حجاج:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، فينيست صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوي بمصر، وهالة عرندة، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية بالشركة، وماكس جوو رئيس شئون الأفراد، لبحث سبل التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل بروتوكول التعاون بين الجانبين لتدريب المهندسين ورفع كفاءتهم، وتطوير وتحديث النظم التكنولوجية لتتوافق مع رؤية مصر 2030.

وشدد الوزير علي أن الفترة المقبلة تتطلب زيادة التعاون المشترك وتفعيل البروتوكول الموقع بين الجانبين لا سيما في مجال التدريب الذي يعتبر من الموضوعات المهمة، وذلك لما للتدريب من حاجة ماسّة يتطلبها سوق العمل المصري، بحسب بيان من شركة هواوي اليوم الأربعاء.
ومن جانبه أشاد فينيست صن بالعلاقات الطيبة بين الشركة، ووزارة القوى العاملة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس ثقة الحكومة في "هواوي" ودورها الرائد في مجالها.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ "هواوي" ما حققته الشركة خلال عام 2019 على مستوى العالم، لافتا إلي أنها حققت معدل نمو يقدر بنحو 18% بإجمالي عوائد 120 مليار دولار عن السنة السابقة.

ووجه الرئيس التنفيذي لـ هواوي الدعوة لوزير القوى العاملة لحضور الاحتفال المزمع إقامته بمناسبة إتمام الشركة 20 عاما في مصر، مؤكدا أن الفترة القادمة سيكون هناك تركيزاً أكبر على التدريب في مصر.

محمد سعفان شركة هواوي وزارة القوى العاملة

الخبر التالى:

قطاع الأعمال توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين للإطارات مع العربية للتصنيع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10093

    عدد المصابين

  • 2326

    عدد المتعافين

  • 544

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4222968

    عدد المصابين

  • 1476137

    عدد المتعافين

  • 288368

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية: تطبيق النظام الجديد لضريبة الدخل على المرتبات بدءا من يوليو