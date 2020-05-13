البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى مستوى 10567 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.12%، وهبط مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.04%.
وكانت البورصة واصلت ارتفاعها للجلسة السادسة على التوالي خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية التعاملات بنسبة 2.8% إلى مستوى 10588 نقطة.
وجاء الصعود القوي للبورصة أمس بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مساء أمس الأول الاثنين على صرف تمويل 2.8 مليار دولار لمصر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
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