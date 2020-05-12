إبراهيم العربي: أزمة كورونا جعلت التحول لتجارة الأونلاين "ضرورة ملحة"

كتبت- شيماء حفظي:

قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة كورونا، جعلت التحول للتجارة الإلكترونية "ضرورة ملحة".

وأضاف العربي، لمصراوي، خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، للتحول الرقمي، أن الازمة الحالية جعلت من المهم توفير منصة لعرض المنتجات للشركات، في الأوقات التي يصعب فيها العمل في الأوقات المعتادة.

"في الفترة التي تقلل فرص تعامل التجار مع الجمهور، يساعد البلاتفورم الإلكتروني، على سير عملية البيع والشراء.. كنا نفكر في الأمر لكن أزمة كورونا جعلت تنفيذه ملح" بحسب العربي.

وقال إن البروتوكول يساعد الشركات الأعضاء في الغرف التجارية، لعرض منتجاتهم من خلال "بلاتفورم" لتسهيل الحركة التجارية إليكترونيا.

وأضاف أن الاتحاد يتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي تولت التفاوض مع شركة مايكروسوفت، لتقديم هذه الخدمة، سواء للتجارة الداخلية أو التصدير.

ووقع العربي، مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بروتوكول تعاون، لنقل تجربة الوزارة في مجال التحول الرقمي وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة.

وقال محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام، إن الوزارة قامت بالتفاوض مع الشركات العالمية واختيار أفضلهم في مبادرة مع الغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف أن البروتوكول، لتوفير برامج تخطيط وإدارة الموارد " ERP" للشركات الناشئة والصغيرة باشتراك شهري رمزي يبدأ من 999 جنيه مصري شامل الضرائب وذلك بتكنولوجيا من شركة "مايكروسوفت" وبدعم من متكاملي الخدمات شركة "فايبر مصر"، حيث تعد هذه الخدمة هي الأرخص حيث لا تحتوي على أي مصاريف إضافية وتشمل دعم فني كامل.

وستستفيد كل الشركات المشتركة في برنامج التحول الرقمي من خدمات "الكتالوج الإلكتروني" الذي قد أعلنت عنه الوزارة مجانًا، مما يتيح تحديث بيانات منتجاتهم ومدخلاتها بصورة أوتوماتيكية ونقلها إلى قواعد البيانات بالكتالوج الإلكتروني بصورة دورية بدون أي مجهود أو تكلفة.

وقال كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا إن المبادرة التى تطلقها الغرفة من خلال إتاحة هذه النظم لكافة مؤسسات الأعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الأحجام والفئات ، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات و بتكلفة تبدأ من 999 جنيه ، لكل حساب تريده المؤسسة ومتاح لكل مؤسسة العدد الذي تريده من الحسابات، وذلك بالتنسيق مع خدمة الحوسبة السحابية التى تقدمها شركة مايكروسوفت .

وسيتم فتح باب الاشتراك في الخدمة في غضون أسابيع عن طريق مبادرة التحول الرقمي والذي من المتوقع أن تستهدف نص مليون شركة - كخطوة أولى- هي أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة ، تمهيدًا لتعميمها في الاتحاد العام للغرف التجارية الذي يشمل نحو 4 ملايين شركة من شركات القطاع الخاص.