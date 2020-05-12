أسعار الذهب في مصر تواصل استقرارها لليوم الثالث على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 745 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 639 جنيها، وعيار 24 إلى نحو 851 جنيهًا، والجنيه الذهب إلى 5960 جنيهًا.

بحسب بيانات وكالة بلومبرج، ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم في جلسة متذبذبة، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 7.9 دولارات بنسبة 0.47%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1705 دولارات في الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.