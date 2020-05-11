السعودية تخفض إنتاج البترول في يونيو مليون برميل يوميًا إضافية

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول بوزارة الطاقة السعودية اليوم الاثنين إن الوزارة وجهت شركة النفط الوطنية أرامكو بتقليص إنتاجها من النفط الخام لشهر يونيو بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يوميا، فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة بالفعل بموجب اتفاق أوبك+.

وبحسب وكالة رويترز فإن بهذا يصل إجمالي خفض الإنتاج الذي ستطبقه المملكة إلى حوالي 4.8 مليون برميل يوميا من مستوى إنتاج أبريل.

وقال المسؤول أنه نتاج المملكة لشهر يونيو سيكون، بعد الخفض المستهدف والطوعي، 7.492 مليون برميل يوميا.