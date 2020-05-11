أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و75 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و370 جنيها.