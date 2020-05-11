أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

10:15 ص الإثنين 11 مايو 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 65 و75 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و370 جنيها.

أسعار الأسماك السمك البلطي السمك البوري السبيط

الخبر التالى:

البورصة تنخفض مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية: توصلنا للتركيب الجيني لكورونا ولا علاج قبل سنة