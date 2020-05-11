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تراجع الباذنجان وارتفاع اليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:02 ص الإثنين 11 مايو 2020
تراجع الباذنجان وارتفاع اليوسفي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، بينما ارتفع سعر كيلو اليوسفي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
وتراجع كيلو الباذنجان البلدي إلى سعر يتراوح بين جنيهين و3 جنيهات، بينما زاد كيلو اليوسفي ليتراوح بين 5 و9 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 2.5 و4.5 جنيه.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الملوخية بين 3 و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.
البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات.
اليوسفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 5 و9 جنيهات.
الفراولة بين 3 و7 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس أسعار الفاكهة البرتقال الفراولة الجوافة اليوسفي

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