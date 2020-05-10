قادت معدل التضخم للصعود.. لماذا ارتفعت أسعار الخضروات خلال أبريل؟

كتبت- شيرين صلاح:

ساهم ارتفاع أسعار الخضراوت في الأسواق في صعود التضخم خلال شهر أبريل الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقا لبيانات الجهاز، فإن مجموعة الخضروات سجلت ارتفاعا نسبته 9.5%، حيث كانت هذه الزيادة أحد أهم أسباب ارتفاع التضخم خلال أبريل الماضي.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري في أبريل إلى 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.6% خلال مارس الماضي.

وقال الجهاز إن زيادة أسعار الخضروات يعود إلى زيادة أسعار الخضروات الطازجة ذات الأوراق بنسبة 14.2%، وأسعار الخضروات الدائمة بنسبة 16.2%.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الخضروات شهدت قفزة خلال الشهر الماضي تزامنا مع جائحة كورونا، على الرغم من وفرة المعروض بالأسواق.

وأرجع النجيب، ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي إلى تسارع المواطنين على شراء وتخزين الخضراوات، مما نتج عنه صعود التضخم خلال أبريل الماضي، بحسب النجيب.

وذكر النجيب، أن جهود الحكومة في طرح كميات من المعروض في منافذ بيع للخضروات بالعديد من المناطق بالإضافة إلى منافذ الشعبة، ساهمت في عودة كافة أسعار الخضروات إلى التراجع خلال الفترة التالية لزيادة الأسعار.

كما ساهم دخول فصل الصيف في تراجع الأسعار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض من جميع الأصناف من الخضراوات والفاكهة، بحسب النجيب.

وقال: "عند دخول العروة الصيفية يكثر المعروض من الخضروات ويؤدي ذلك إلى خفض أسعار بعض أصنافها".

ووصل سعر كيلو الطماطم حاليا في سوق التجزئة إلى 5 جنيهات مقابل 5 و7 جنيهات خلال فترة ارتفاعها، كما بلغ سعر كيلو البطاطس بين 2 و4 جنيهات مقابل 8 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الليمون 15 جنيها مقابل 16 و20 جنيها، وسعر كيلو الخيار بين 4 و5 جنيهات مقابل 8 و10 جنيهات.

وذكر النجيب، أن أسعار الخضر حاليا تشهد حالة من الاستقرار، مع وفرة بالمعروض من جميع السلع.