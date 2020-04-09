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بنك الإسكندرية يرفع الفائدة 1% على شهادة الـ 3 سنوات

04:49 م الخميس 09 أبريل 2020
بنك الإسكندرية يرفع الفائدة 1% على شهادة الـ 3 سنوات

بنك الإسكندرية يرفع الفائدة 1% على شهادة الـ 3 سنو

كتبت - منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، إن البنك قرر رفع الفائدة 1% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بعد تحركات البنوك برفع الفائدة مؤخرا.

وتراوحت سعر الفائدة في البنك عند 10% سنويا للعائد الشهري، و10.25% سنويا للعائد ربع السنوي.

ويبيع البنك الشهادة للعملاء بداية من أول ألف جنيه ومضاعفاته أو 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها كما يسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا شهادة بفائدة 15% سنويا لآجال عام عَلِي رغم قرار المركزي بخفض الفائدة، كما قرر البنك التجاري الدولي والعربي الافريقي الدولي، والقاهرة وغير ذلك من البنوك برفع الفائدة عَلِي شهاداتهم للحفاظ على عملائهم ومستويات السيولة.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منتصف الشهر الماضي ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية، بسبب تفشي وباء كورونا.

رفع الفائدة بنك الإسكندرية

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