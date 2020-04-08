المغرب يسحب 3 مليارات دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن السلطات المغربية سحبت 3 مليارات دولار وهي كل الموارد المتاحة لها بمقتضى اتفاق خط "الوقاية والسيولة" لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف في بيان صحفي أن التمويل سيساعد السلطات المغربية على الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا ويسمح لها بالحافظ على مستوى كافٍ من الاحتياطات الرسمية لتخفيف الضغوط عن ميزان المدفوعات.

وعقد المغرب من عام 2012 4 اتفاقات متتاية مع صندوق النقد تتيح له استخدام خط الوقاية والسيولة، بحسب البيان.

وخط الوقاية والسيولة هو أداة وقائية مصممة لتلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء الت تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة لكن لديها بعض مواطن الضعف المتبيقة.

ويتيح الخط الحصول على موارد من الصندوق بصفة عاجلة في حالة وقوع صدمات خارجية أو حدوث تدهور في البيئة العالمية.

وقال البيان إن هذه هي المرة الأولى التي تسحب فيها السلطات المغربية من موارد خط الوقاية والسيولة، وذلك لمواجهة الصدمة غير المسبوقة التي سببها فيروس كورونا، بما في ذلك تأثيرها المحلي وتداعيات الركود العالمي الناجم عنها.

وبحسب البيان فإنه رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها السلطات المغربية لزيادة الإنفاق الصحي ودعم مؤسسات الأعمال والأسر، فمن المرجح أن يمر المغرب بحالة من الركود في 2020 نظرًا للانخفاضات الكبيرة في السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وتوقف النشاط التجاري.

ويتوقع الصندوق اتساع عجز الميزان الجاري وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال الداخلة إليه في 2020.

وقال إن المغرب سيحتفظ بمستوى كاف من الاحتياطات الرسمية عقب الحصول على التمويل من خط الوقاية والسيولة.