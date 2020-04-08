66 مليار جنيه حصيلة مبيعات شهادة الـ15% ببنكي الأهلي ومصر في 17 يوما

كتبت- منال المصري:

وصلت حصيلة بنكي الأهلي المصري ومصر من مبيعات شهادة الادخار أجل عام ذات العائد 15% إلى 66 مليار جنيه خلال 17 يوما من طرحها بدءا من بداية الأسبوع قبل الماضي وحتى نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب ما قاله مسؤولون بالبنكين، لمصراوي.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، بداية الأسبوع قبل الماضي، طرح الشهادة الجديدة بعائد هو الأعلى في مصر، حيث يبيع البنكان الشهادة إلكترونيا، أي من خلال خدمات الإنترنت بنكنج أو الموبايل بنكنج، وذلك حرصا من البنكين على عدم التكدس في فروعهما.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لمصراوي اليوم الأربعاء، إن حصيلة البنك من مبيعات الشهادة ذات العائد 15% وصلت إلى 22 مليار جنيه حتى نهاية تعاملات أمس.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي إن حصيلة البنك من مبيعات شهادة الـ 15% سجلت 44 مليار جنيه منذ بداية طرحها وحتى أمس الثلاثاء.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، في وقت سابق، إن المركزي قرر استثناء شراء شهادة الادخار ذات العائد 15% في بنكي الأهلي ومصر، من القيود التي فرضها على إيداع النقود، من أجل شراء الشهادة، تسهيلا على العملاء، ولإعطاء مرونة للاستفادة من الشهادة مرتفعة العائد.

وفرض البنك المركزي، الأحد قبل الماضي، قيودا على تداول النقد، حيث حدد 5 آلاف جنيه حدا أقصى للسحب والإيداع بماكينات الصراف الآلي، إلى جانب وضع حد أقصى 10 آلاف جنيه للسحب والإيداع للأفراد و50 ألف جنيه للسحب للشركات بفروع البنوك.