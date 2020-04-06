المركزي يوافق لبنك القاهرة على إطلاق الموبايل والإنترنت بنكنج للأفراد

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، لمصراوي، إن مصرفه تلقى موافقة البنك المركزي على منحه رخصة لإطلاق خدمتي الموبايل والإنترنت بنكنج للأفراد.

وأضاف أن البنك يهدف من إطلاق الخدمة الكاملة للموبايل، والإنترنت بنكنج للأفراد التوسع في ميكنة المدفوعات في ظل المتغيرات الحالية وتحفيز العملاء على إجراء عملياتهم المصرفية إلكترونيا دون الذهاب للبنك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان بنك القاهرة أطلق العام الماضي خدمة الإنترنت بنكنج للشركات، والتي شهدت إقبالا كبيرا بين العملاء على استخدامها، بحسب فايد.

وبدأت البنوك في إطلاق حملات تحفيزية للعملاء للاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية مثل الإنترنت والموبايل بنكنج، والمحفظة الذكية، لتسديد مشترياتهم، وأيضا إجراء عمليات تحويل الأموال إلكترونيا.

وأكد فايد أن خطة البنك تركز على التوسع في إطلاق المنتجات الإلكترونية، وكذلك إطلاق فروع إلكترونية خلال العام الجاري، والكروت المدفوعة مقدما، وغير ذلك من الخدمات الأخرى، فضلا عن إطلاق البنك محفظة "القاهرة كاش" على الهاتف المحمول لتمكين العملاء من سداد التزاماتهم الشهرية مثل الفواتير، أو المشتريات.