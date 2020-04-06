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تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

11:55 ص الإثنين 06 أبريل 2020
تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضر

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الطماطم والبصل والفلفل الرومي البلدي والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات، وسعر كيلو الفلفل الرومي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والفاصوليا والخيار البلدي بين 50 قرشا و4 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 2 و2.5 جنيه.

البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 4.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و6جنيهات، بزيادة جنهين.

القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.

أسعار الخضر الطماطم البطاطس البصل الملوخية

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