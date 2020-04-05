الخميس المقبل.. "أوبك+" تبحث تقليص معروض النفط لإنهاء حرب الأسعار

القاهرة- وكالات:

تجتمع أوبك وحلفاؤها فيما يعرف بـ "أوبك+"، يوم الخميس المقبل، لبحث تقليص محتمل لمعروض الخام العالمي من أجل إنهاء حرب أسعار بين السعودية وروسيا أدت إلى تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب وكالة رويترز.

وقال مصدر سعودي رفيع، اليوم الأحد، إن أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل الجاري، انتظارا لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة، وفقا للوكالة.

وقال المصدر السعودي المطلع "إنه إجراء غير مسبوق لم تأخذه أرامكو من قبل. أسعار البيع الرسمية لشهر مايو ستعتمد على ما سيسفر عنه اجتماع أوبك+. نبذل ما بوسعنا لإنجاحه، بما في ذلك أخذ هذه الخطوة غير العادية لتأجيل أسعار البيع الرسمية".

وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، والتي يتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية، وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من النفط المتجه إلى آسيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الأحد، إن روسيا تريد محادثات بناءة بخصوص الوضع في سوق النفط ولا ترى بديلا للحوار، وفقا لرويترز.

وذكر بيسكوف "لم تكن روسيا تحبذ فسخ اتفاق أوبك+. الرئيس (فلاديمير) بوتين وروسيا ملتزمان بعملية تفاوض بناءة، لا بديل عنها لتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة العالمية".

وقال ثامر الغضبان وزير النفط العراقي، في بيان اليوم، إنه متفائل حيال التوصل إلى اتفاق جديد لخفض المعروض بعد محادثات هاتفية مع بعض نظرائه في أوبك+.

وأضاف الغضبان أن أي اتفاق جديد يتطلب الدعم من منتجين رئيسيين من خارج تحالف أوبك+ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.