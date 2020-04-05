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غرفة الحبوب: توافر كميات كبيرة من الأرز بالأسواق استعدادا لرمضان

12:20 م الأحد 05 أبريل 2020
غرفة الحبوب: توافر كميات كبيرة من الأرز بالأسواق استعدادا لرمضان

أرز

القاهرة- وكالات:

أكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، توافر الأرز بكميات كبيرة في الأسواق تكفي لسد احتياجات المستهلك، وذلك استعداد لشهر رمضان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتابع شحاته، أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 7 و9 جنيهات في الأسواق.

وأضاف أن مصر لديها مخزون من الأرز يكفي احتياجات المواطنين حتى أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه تم إضافة 500 ألف طن مخزنة من الموسم السابق، بالإضافة إلى 5 ملايين طن من محصول العام الحالي.

وأشار شحاته، إلى أن هناك 5.5 مليون طن أرز متاح في الأسواق، وفقا للوكالة.

وتوقع رئيس شعبة الأرز، عدم ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك السنوي حوالي 2.5 مليون طن، والمتاح يكفي لاستهلاك موسمين قادمين ويفيض.

الأرز شهر رمضان رجب شحاتة اتحاد الصناعات

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