ركود "كورونا" يدفع شركات الأسمنت لخفض سعر الطن بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن حالة الركود التي تسود سوق الأسمنت خلال الفترة الحالية، دفعت الشركات لخفض سعر الطن بنحو 30 جنيها للمستهلك منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر الطن بشركات الأسمنت يتراوح بين 640 و750 جنيها، ويتراوح سعر الطن للمستهلك بين 750 و820 جنيها مقابل 750 و850 جنيها الأسبوع قبل الماضي.

ويتراوح سعر الطن بشركة العريش للأسمنت 640 جنيها، وسعر الطن في شركة بني سوسف للأسمنت 730 جنيها، تسليم أرض المصنع.

وتابع الزيني، أن مبيعات شركات الأسمنت تراجعت بنحو 60% خلال الفترة الماضية، نتيجة التوقف في حركة البيع والشراء بالأسواق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي أصابت العديد من القطاعات في مصر.

واتفق عبد العزيز قاسم، نائب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، مع الزيني، حيث قال إن جائحة كورونا أثرت على مبيعات الشركات، نتيجة حالة الركود بالسوق.

وتوقع الزيني أن تزيد نسب التراجع بمبيعات شركات الأسمنت خلال الفترة المقبلة حتى تصل إلى 70%.

وبحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر تصل إلى 80 مليون طن سنويا، في حين أن الإنتاج الفعلي يقدر بحوالي 55 مليون طن، وتوجد في مصر 20 شركة لإنتاج الأسمنت.