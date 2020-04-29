أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء 29-4-2020

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 2.25 جنيه و5 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.6 و3.6 جنيه.

البطاطس بين 1.75 و2.75 جنيه.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2.25 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و7 جنيهات.

الملوخية بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية 30 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4 و10 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 3 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و9 جنيهات.

الفراولة بين 3 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي 4 جنيهات و12 جنيها.