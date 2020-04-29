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أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020

09:57 ص الأربعاء 29 أبريل 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-4-2020

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وتراجع سعر شراء العملة الأمريكية 3 قروش في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.70 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 15.80 جنيه.

أسعار الدولار صرف الدولار الجنيه المصري

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