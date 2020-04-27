"الخدمات المالية" يعقد أول دورة تدريبية عن بعد لخبراء المعاينة

كتب- مصطفى عيد:

أعلن معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تم عقد أول دورة تدريبية عن بعد لخبراء المعاينة وتقدير الأضرار، بحسب بيان من الهيئة اليوم الاثنين.

وقال هشام رمضان المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن المعهد انتهى من فعاليات دورة التدريب الافتراضية التي عقدت عبر شبكة المعلومات لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف رمضان أن المعهد التزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها هيئة الرقابة المالية والتي تتماشى مع إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه، وتم تنفيذ برامج التدريب بالمعهد عن بُعد.

وأكد التوسع في تقديم خدمات التدريب والتعلم الإلكتروني عن بُعد، واستئناف تنفيذ البرامج التدريبية اللازم اجتيازها للترخيص للمهنيين العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي، مع تجنب حضور المتدربين لقاعات التدريب بمقر الهيئة أو بالمحافظات للحد من آثار فيروس كورونا.

وكشف رمضان عن قيام المعهد بالتنسيق مع الإدارة المسئولة عن عقد الامتحانات لوساطة التأمين بهيئة الرقابة المالية لعقد الامتحانات- المؤهلة سواء للقيد أول مرة أو التجديد بسجل وسطاء التأمين بالهيئة- عن بعد، مع وضع الضوابط اللازمة لضمان فعاليتها.

وأشار إلى أن وسطاء التأمين والذين يقترب عددهم من 13 ألف وسيط يمثلون الشريحة التدريبية الأكبر للمعهد.

وأكد رمضان استمرار تقديم المعهد لبرامجه التدريبية عن بُعد بغض النظر عن الظروف الراهنة وبصفة خاصة للمتواجدين بالمحافظات المختلفة، داعيا المهنيين الراغبين بالتقدم للدورات التدريبية عبر البريد الإلكتروني fsi@fra.gov.eg