زيادة 60% في أرباح جهينة خلال الربع الأول من 2020

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع صافي أرباح المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بنسبة 60% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 113.6 مليون جنيه، مقابل 71.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة، بحسب تقرير مجلس الإدارة المرسل للبورصة اليوم الاثنين.

وحققت الشركة زيادة في مبيعاتها خلال الشهور الثلاثة (يناير – مارس) بنسبة 2.7% لتسجل 1.781 مليار جنيه، مقابل 1.734 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة إن أزمة كورونا لم يكن لها تأثير على نتائج أعمال الربع الأول من العام، لكنها قد تؤثر على الفترة المقبلة، ويصعب توقع هذا التأثير.

وأوضحت الشركة أنها كونت لجنة مخاطر لإدارة الأزمة وتأمين فريق العمل من مخاطر الإصابة بالفيروس، والاستمرار في العملية الإنتاجية والبيعية وتأمين توفير وتوصيل منتجات الشركة للمستهلك.

وتعمل الشركة في 5 قطاعات لإنتاج (الألبان المبردات العصائر المركزات والعصائر).