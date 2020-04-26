البورصة تواصل صعودها القوي بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة ارتفاعها القوي خلال جلسة اليوم الأحد، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 3.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 57.4 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 60 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 3.26% إلى مستوى 10120 نقطة.