البورصة تواصل صعودها القوي بنهاية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت البورصة ارتفاعها القوي خلال جلسة اليوم الأحد، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية التعاملات بنسبة 2.54% إلى مستوى 10377 نقطة.
وارتفع أيضا مؤشر EGX70 EWI خلال جلسة اليوم بنسبة 3.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 57.4 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 2.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 60 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات الخميس الماضي بنسبة 3.26% إلى مستوى 10120 نقطة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
4092
عدد المصابين
-
1075
عدد المتعافين
-
294
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
2826904
عدد المصابين
-
807037
عدد المتعافين
-
197871
عدد الوفيات
إعلان