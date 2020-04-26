جراف تفاعلي- رحلة دعم الكهرباء في موازنة الدولة إلى "صفر"

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، أن دعم الكهرباء بمشروع الموازنة يبلغ صفر مقابل 4 مليارات جنيه بموازنة العام المقبل.

وكانت الحكومة بدأت تنفيذ برنامج للتخلص من دعم الكهرباء بشكل تدريجي في العام المالي 2014-2015 والذي يستمر تنفيذه حتى الآن، وذلك عبر زيادات سنوية في أسعار الكهرباء.

ورغم أن المالية وضعت صفرا لدعم الكهرباء بمشروع موازنة العام المقبل فإن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قال في تصريحات تليفزيونية في مارس 2019، إن رفع الدعم بالكامل سيكون في العام المالي 2021-2022.

وأضاف شاكر أن خطة رفع الدعم تدريجيا بدأت منذ عام 2014، وكان مقررًا لها الانتهاء خلال عام 2018-2019، ولكن مع بدء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي وارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية تم مدّ فترة الدعم لمدة 3 سنوات.

وكان شاكر قال خلال اجتماع بالبرلمان في يناير الماضي، إن رفع الدعم عن الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، حيث سيبقى في شكل "دعم تبادلي" بين كثيفي وقليلي الاستهلاك، ليستمر دعم محدود الدخل.

وحاول مصراوي التواصل مع مسؤولين من المالية للاستفسار عن سبب وضع دعم الكهرباء صفر في مشروع الموازنة، ولكن دون الحصول على رد.

ورغم تنفيذ إلغاء الدعم تدريجيا ارتفع دعم الكهرباء في السنوات التالية لبدء البرنامج وذلك تزامنا مع مشروعات للدولة لمعالجة مشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء في السنوات السابقة عليها، ثم بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وذلك قبل تراجع كبير في العامين الأخيرين.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي رحلة مدفوعات دعم الكهرباء بالموازنة العامة للدولة منذ بدء تطبيق برنامج الإلغاء التدريجي للدعم وحتى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بحسب بيانات وزارة المالية.