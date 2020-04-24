قفزة في أسعار الذهب بمصر والجرام يرتفع 15 جنيها في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 15 جنيها اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 750 جنيها مقابل 735 جنيها للجرام الجمعة الماضي.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 642.8 جنيه، وعيار 24 إلى 857 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6000 جنيها.

وعالميا، تراجع الذهب اليوم الجمعة، عالميا، مع بيع المستثمرون المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 1% في الجلسة السابقة، لكن بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة وأوروبا ناجمة عن فيروس كورونا المستجد أبقت المعدن متجها صوب تحقيق مكسب أسبوعي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1724.05 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش، لكنه مرتفع ما يزيد عن 2.3% منذ بداية الأسبوع.

وبلغت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1738.58 دولار يوم الخميس، بدعم من آمال بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة إلى مستوى قياسي عند 26 مليون طلب في الأسابيع الخمسة الفائتة.

ولم يشهد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تغيرا يذكر عند 1745.10 دولار للأوقية.