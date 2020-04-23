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بنك مصر يقفز بصافي الربح إلى أكثر من الضعف في العام المالي الماضي

06:26 م الخميس 23 أبريل 2020
بنك مصر يقفز بصافي الربح إلى أكثر من الضعف في العام المالي الماضي

بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الخميس، إنه حقق قفزة في إجمالي الأرباح قبل خصم الضرائب ليصل خلال العام المالي السابق إلى 17.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 10.4 مليار جنيه في عام 2017-2018، بمعدل نمو يصل إلى نحو 67%.

وأضاف البنك أن صافي ربح البنك بعد خصم الضرائب وصل خلال العام الماضي إلى 8.6 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 8.7 مليار جنيه للضرائب، ليحقق بذلك زيادة بأكثر من 100% مقارنة بعام 2017-2018 حيث كان 4.1 مليار جنيه.

وذكر البنك أن إجمالي المركز المالي له ارتفع إلى نحو 967 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقابل نحو 884 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بمعدل نمو 9.4%.

كما شهدت ودائع العملاء بالبنك نمواً بنحو 76.2 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لتصل إلى نحو 745.8 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقابل نحو 669.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 وبمعدل نمو 11.4%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.7% من سوق الودائع المصرية، وفقا للبيان.

وشهد العام الماضي زيادة صافي القروض المباشرة من البنك للعملاء إلى 271.7 مليار جنيه في 30 يونيو 2019 مقابل نحو 221 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة نحو 50.7 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23%.

وقال البنك إن نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي القروض وصلت إلى 2.08% فقط بنسبة تغطية 104.8%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 3.7 مليار جنيه.

كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.9 مليار جنيه العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل، وفقا للبنك.

بنك مصر الضرائب

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