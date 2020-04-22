أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم الأربعاء 22-4-2020
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي بين 28 و32 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 50 و60 جنيها.
وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
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