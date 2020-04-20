أسعار الذهب تتراجع بمصر في يوم شم النسيم.. والجرام يفقد 4 جنيهات

كتبت - شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الاثنين بنحو 4 جنيهات للجرام، مقارنة بأسعار أمس الأحد.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 732 جنيها مقابل 736 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 627 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 837 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5856 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 6.8 دولارات بنسبة 0.41%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1678 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.