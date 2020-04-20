ارتفاع البطاطس وتراجع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البطاطس 50 قرشا، بينما تراجع سعر كيلو الليمون البلدي واليوسفي بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3 و8 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 25 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبوسرة بين 3.5 جنيه و10 جنيهات بتراجع 50 قرشا.

اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها بتراجع جنيه.