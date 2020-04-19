كل ما تريد معرفته عن المحافظ الذكية مع زيادة الطلب عليها بعد كورونا

كتبت- منال المصري:

بدأت محافظ الهواتف المحمولة الإلكترونية المعروفة باسم "المحفظة الذكية" في تسجيل حجم طلبات مرتفع بين العملاء في البنوك لأول مرة للاشتراك في هذه الخدمة.

وتأتي هذه الزيادة في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقليل استخدام النقد "الكاش" باعتباره أحد الوسائل الناقلة للعدوى، وفي إطار الإجراءات الاحترازية من المركزي.

ووجه البنك المركزي البنوك الشهر الماضي بإتاحة إصدار محافظ الموبايل الإلكترونية مجانًا دون أي مصاريف إدارية ولمدة 6 أشهر، ورفع الحد الأقصى للشراء عبر المحمول في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وسمح المركزي بإصدار المحافظ الذكية للعملاء الحاليين بالبنك أو الجدد بالاتصال بخدمة العملاء للبنك بدلًا من ذهابه للفرع للتوقيع على الاشتراك في الخدمة باستخدام بيانات العميل في البنك بعد التأكد من إجراءات هوية العميل.

وقرر المركزي إلغاء احتساب أي رسوم أو عمولات باستخدام الدفع عبر الهاتف المحمول على عمليات التحويل والإيداع والسحب باستخدام ماكينات الصراف الآلي.

وتعمل أغلب البنوك وشركات الاتصالات أيضا في تقديم المحافظ الإلكترونية للعملاء الأفراد أو الشركات مجانا بدون احتساب أي رسوم، وإتاحة إصدارها بإجراءات مبسطة عبر الاتصال بخدمة العملاء أو موقع البنك دون معاناة الذهاب للفروع.

وتصدر البنوك المحافظ الإلكترونية بأسماء مختلفة مثل الفون كاش، والقاهرة كاش.

وتوفر خدمات المحافظ الذكية خدمات متنوعة منها الشراء إلكترونيا، وهو الهدف الرئيسي من الخدمة، أو التحويل من المحفظة لأي محفظة صديق آخر بأقل وقت وبطريقة آمنة بما تمتلكه البنوك من بنية تكنولوجية قوية.

ويقدم مصراوي المعلومات المتعلقة بالمحفظة الذكية على الهاتف المحمول سواء خطوات الإصدار، أو الحد الأقصى للشراء، وكيفية شحن المحفظة، والسحب للأفراد، وذلك كالاتي:

أولا- إصدار المحفظة الذكية:

- يتم ربط المحفظة الذكية على رقم الهاتف المحمول للعميل، بشرط عدم إصدار أكثر من محفظة على رقم هاتف واحد.

- يتم تقديم المحفظة الذكية لعملاء البنك ولغير العملاء.

- يتم إصدار المحفظة من خلال أي فرع من فروع البنوك، أو الاتصال بخدمة العملاء، أو صفحة البنك على موقعه الإلكتروني بالرقم القومي للعميل، ورقم هاتفه المحمول.

- يتم تحميل تطبيق "أبلكيشن" المحفظة من على المتجر الإلكتروني على الهاتف المحمول.

ثانيا- استخدامات المحفظة الذكية:

- تسديد كافة الفواتير إلكترونيا التي تتيح فوري سدادها من الكهرباء والمياه والغاز والمدارس وغير ذلك.

- دفع المشتريات إلكترونيا لدى التجار الذين لديهم ماكينات فوري.

- تحويل الأموال من محفظة لأخرى بشرط لا تزيد عن الحدود المسموح بها يوميا أو شهريا.

- الشراء إلكترونيا عبر الإنترنت.

ثالثا- حدود الشراء أو التحويل باستخدام المحفظة الذكية:

تصل حدود الشراء أو التحويل باستخدام المحفظة الذكية إلى 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى، وإلى 100 ألف جنيه شهريا كحد أقصى للأفراد من عملاء البنك الحاليين، طبقا لآخر التعديلات الصادرة من المركزي.



وعملاء البنك الجدد الذين تم التعرف عليهم إلكترونيًا يصل الحد الأقصى للشراء لهم إلى 30 ألف جنيه يوميا، و30 ألف جنيه شهريا كحد أقصى.



رابعا- طريقة شحن المحفظة الذكية أكثر من طريقة:

1- يتم شحنها عبر ماكينات الصراف الآلي، حيث توفر كل ماكينة خدمة الإيداع عبر الماكينات بشرط ألا يزيد عن الحدود المسموح بها بقيمة 5 آلاف جنيه يوميا طبقا لآخر تعليمات صادرة من المركزي.

2- يتم شحن المحفظة عبر ماكينات فوري.

3- كما يمكن شحن المحفظة من خلال ربطها بحساب العميل في البنك والتحويل من الحساب للمحفظة.

خامسا- السحب من المحفظة:

تتيح "المحفظة الذكية" خدمة السحب أيضا من ماكينات الصراف الآلي بحد أقصى 5 آلاف جنيه طبقا لتعليمات المركزي أو من خلال ماكينات فوري.