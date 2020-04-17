مع اقتراب شم النسيم.. انخفاض أسعار السمك في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار السمك، تراجعها في سوق العبور، خلال الأسبوع الماضي، مع اقتراب موسم شم النسيم.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم الجمعة بين 25 و 29 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر الجمبري الممتاز 30 جنيها، ليتراوح اليوم بين 220 جنيهات و260 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري، خلال الأسبوع جنيها، ليتراوح اليوم بين 55 و 60 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 30 و160 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح اليوم بين 110 جنيه و160 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 10 جنيهات ليتراوح اليوم بين 50 و 60 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.