قطاع الأعمال: استمرار الإنتاج بشركاتنا مع الالتزام بالوقاية من كورونا

كتبت- شيماء حفظي:

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة استمرار الإنتاج والعمل بالمشروعات في الشركات التابعة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة العاملين، بحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماعات منفصلة للوزير، مع رؤساء ومسؤولي الشركات القابضة للغزل والنسيج، والنقل البحري والبري، والصناعات الكيماوية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للوقوف على سير العمل وآخر مستجدات تنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة.

ففي اجتماعه مع رئيس القابضة للغزل والنسيج، تابع توفيق، تطورات تنفيذ خطة النهوض بصناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، سواء في أعمال تحديث البنية التحتية للمصانع، وكذلك إجراءات تدبير التمويل اللازم لتوريد أحدث الماكينات والمعدات من دول أوروبية في ضوء ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاقتراض 540 مليون يورو في هذا الشأن.

كما تابع الوزير، موقف التعاقد مع الشركة الهندية الموردة لمحالج القطن المطورة بشأن توريد 6 محالج جديدة، فضلا عن متابعة تشغيل أول محلج مطور في محافظة الفيوم، إلى جانب تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتدريب العاملين.

وفي اجتماع آخر مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بحث الوزير التقرير الأولي الذي أعده الاستشاري بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البري للركاب والبضائع والتجارة الخارجية.

كما استعرض الاجتماع موقف تطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد، واستكمال مشروع "جسور" لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول العالم، والذي بدأ بالجسر البحري بين العين السخنة ومومباسا في كينيا لدعم التجارة البينية مع دول شرق أفريقيا.

كما تابع الوزير خلال اجتماعه مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، سير العمل بمصنع "كيما 2" بأسوان لإنتاج الأسمدة والذي يعمل بكامل طاقته القصوى، وكذلك استعرض الموقف بالنسبة لتحديث خطوط الإنتاج بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بحسب البيان.