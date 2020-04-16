أسعار الذهب تعاود الصعود في مصر خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب في السوق المحلي للصعود، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك بعد تراجعها بتعاملات الأربعاء.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 746 جنيها مقابل 742 جنيها، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 639 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 853 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 5968 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، صعدت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم ارتفاعا بنحو 4.9 دولارات بنسبة 0.28% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1721 دولارا للأوقية، في الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.