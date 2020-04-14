مسؤولة بصندوق النقد: لم تفلت بلد واحدة في العالم من تداعيات كورونا الاقتصادية

كتبت- ياسمين سليم:

قالت جيتا جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن جائحة فيروس كورونا هي أزمة مالية عالمية بحق فما من بلد أفلتت منها.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن البلدان التي تعتمد مواردها على السياحة والسفر والترفيه تعاني بشدة، جراء الإغلاق العام الكبير، حول العالم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم أن يحقق الاقتصاد العالمي انكماشًا حادًا نسبته 3% في العام الجاري، نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وهو أسوأ مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2009.

وبحسب كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي فإن التحفيز المالي المنسق بين الدول والمؤسسات سيؤدي إلى نتائج طيبة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تتطلب ترحيل سداد قروض أو إعادة هيكلتها خلال خلال مرحلة التعافي.

وقالت إن صندوق النقد يبذل جهودًا حثيثة للمساعدة في الحد من آثار فيروس كورونا من خلال تقديم تسهيلات للدول الأعضا الراغبة في تمويلات وتخفيف أعباء الدين على البلدان الفقيرة.

وعن موعد تعافي الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا، قالت جيتا إن قوة التعافي تعتمد على ما تفعله الحكومة الآن ومن المهم بشكل كبير أن تقدم الحكومات دعما للقطاع الصحي وأن يقدموا الدعم اللازم للأسر المتضررة من توقف النشاط الاقتصادي، حتى تتمكن من سد احتياجاتها ونفقاتها.

اقرأ أيضًا:

صندوق النقد يتوقع انكماشًا حادًا للاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا