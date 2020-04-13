وزير المالية: رفع مخصصات التعليم إلى 364 مليار جنيه العام المالي المقبل

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية إنه سيتم زيادة مخصصات التعليم بقيمة 46.9 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل لتصل إلى 363.6 مليار جنيه، بحسب البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2020-2021، الذي أعلنت وزارة تفاصيله في بيان اليوم الاثنين.

وأضاف معيط أنه سيتم أيضا زيادة مخصصات قطاع الصحة بقيمة 78.9 مليار جنيه (مقارنة بالعام المالي الحالي) لتصل إلى 254.5 مليار جنيه في عام 2020-2021، كما سيتم زيادة مخصصات البحث العلمي بقيمة 7.5 مليار جنيه لتصل إلى 60.4 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام المقبل ليصبح إجمالي ما خصص لموجهى ومعلمى التربية والتعليم والأزهر الشريف 1.5 مليار جنيه.

وأوضح أنه سيتم أيضا استكمال تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ليصبح إجمالى ما خصص لهذا الغرض وبعض المزايا الأخرى المرتبطة بأداء الأعمال 1.6 مليار جنيه حتى موازنة العام الحالي.

وأشار الوزير إلى تمويل مبادرات وزارة الصحة خلال العام المالي المقبل واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل، ودعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

وقال إنه سيتم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريا بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فسوف تتضمن الموازنة الجديدة زيادة 75% في بدل أعضاء المهن الطبية الذي يصرف للأطباء وهيئات التمريض بتكلفة إضافية سنوية تصل إلى 2.25 مليار جنيه، ليصبح إجمالي قيمة هذا البدل أكثر من 5.25 مليار جنيه.

وذكر أنه سوف يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، مشيرا إلى أنه سيتم تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.