البورصة ترتفع 1.14% مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة 1.14% إلى مستوى 10354 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بنحو 177.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بنحو 152.3 مليون جنيه، و25.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع مع نهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.82% إلى مستوى 10237 نقطة، بضغط من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.