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ارتفاع المكرونة السويسي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

11:11 ص الإثنين 13 أبريل 2020
ارتفاع المكرونة السويسي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 50 و62 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 50و56 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 26 و28 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكالماري ليتراوح بين 110 جنيهات و160 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و150 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 200 جنيه و250 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك السمك المكرونة السويسي السمك البوري السمك البلطي

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