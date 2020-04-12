"إيتيدا" تعيد فتح باب التقدم لبرنامج مساندة صادرات تكنولوجيا المعلومات

كتب- علاء حجاج:

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إعادة فتح باب التقدم والتسجيل لبرنامج المساندة التصديرية، وذلك بهدف مساندة أكبر عدد ممكن من الشركات المصرية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفي إطار حرص الهيئة على تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأحد، حددت الهيئة يوم الخميس المقبل 16 أبريل كموعد نهائي للتسجيل في الدورة العاشرة من البرنامج، مع ضرورة تحميل التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج لإنهاء إجراءات تقديم المستندات إلكترونيا.

وكانت الهيئة أعلنت الأسبوع الماضي عن تبكير إجراءات صرف المساندة التصديرية للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي، مع إعطاء الأولوية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها ٦٩ شركة من إجمالي 111 شركة تقدمت للبرنامج حتى الآن.

وتحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على حافز مادي يصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018.

وتم إطلاق برنامج المساندة التصديرية لأول مرة عام 2010 وخلال الدورات السابقة ساندت الهيئة أكثر من 185 شركة محلية بما يقرب من 350 مليون جنيه، حيث أسهم البرنامج في زيادة حجم صادرات تكنولوجيا المعلومات بإجمالي 6.2 مليار جنيه من العائدات، وفقا للبيان.