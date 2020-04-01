زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.. الموازنة الجديدة في أرقام (فيديوجرافيك)
كتبت- شيماء حفظي:
أعلنت وزارة المالية تفاصيل موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، والتي تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والأجور.
وبلغت المصروفات بالموازنة الجديدة 1.7 تريليون جنيه والإيرادات 1.3 تريليون جنيه، وبلغ العجز الكلي (الفرق بين المصروفات والإيرادات) 6.3%.
ويظهر الفيدوجرافيك التالي أبرز أرقام الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل.
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