زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.. الموازنة الجديدة في أرقام (فيديوجرافيك)

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة المالية تفاصيل موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، والتي تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والأجور.

وبلغت المصروفات بالموازنة الجديدة 1.7 تريليون جنيه والإيرادات 1.3 تريليون جنيه، وبلغ العجز الكلي (الفرق بين المصروفات والإيرادات) 6.3%.

ويظهر الفيدوجرافيك التالي أبرز أرقام الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل.