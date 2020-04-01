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زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.. الموازنة الجديدة في أرقام (فيديوجرافيك)

11:51 ص الأربعاء 01 أبريل 2020
زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم.. الموازنة الجديدة في أرقام (فيديوجرافيك)

وزارة-المالية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت وزارة المالية تفاصيل موازنة العام المالي المقبل 2020 – 2021، والتي تستهدف زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والأجور.

وبلغت المصروفات بالموازنة الجديدة 1.7 تريليون جنيه والإيرادات 1.3 تريليون جنيه، وبلغ العجز الكلي (الفرق بين المصروفات والإيرادات) 6.3%.

ويظهر الفيدوجرافيك التالي أبرز أرقام الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل.

وزارة المالية موازنة العام المالي الصحة التعليم

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