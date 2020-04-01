تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 28 و32 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و160 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.