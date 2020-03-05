تراجع الطماطم وارتفاع الباذنجان البلدي.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الطماطم 25 قرشا، بينما زاد سعر كيلو الباذنجان البلدي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الكيلو الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 2 و2.8 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الجزر بين 2 جنيه و4 جنيهات

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و6 جنيهات.