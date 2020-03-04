أسعار النفط ترتفع وسط آمال إبرام اتفاق لتنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39% إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 4 سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57% إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.

وأوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا، أمس الثلاثاء.

وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيكون هذا بالإضافة إلى 2.1 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج التي تشمل 1.7 مليون برميل يوميا من خفض لأوبك+ وتخفيضات طوعية أخرى من السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم. ومن المقرر أن تجتمع مجموع أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس الجاري.

وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27% من ذروتيهما لعام 2020 في يناير الماضي.