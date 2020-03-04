أكثر الكلمات إنتشاراً

إعدام عشماوي فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس تعليق العمرة الكلاسيكو أسعار السجائر محمد رمضان منع المهرجانات

أسعار النفط ترتفع وسط آمال إبرام اتفاق لتنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج

11:20 ص الأربعاء 04 مارس 2020
أسعار النفط ترتفع وسط آمال إبرام اتفاق لتنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج

اسعار النفط

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ تخفيضات أكبر في الإنتاج تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، بحسب وكالة رويترز.

وزاد خام برنت 20 سنتا للبرميل أو 0.39% إلى 52.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0736 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 4 سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو ما يعادل 0.57% إلى 47.45 دولار للبرميل لتحقق مكاسب للجلسة الثالثة.

وأوصت لجنة منبثقة عن أوبك وحلفائها، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، بخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها مليون برميل يوميا، أمس الثلاثاء.

وقد تعني التوصية أن روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين في مجموعة أوبك+، على وشك التوصل إلى اتفاق لدعم الأسعار.

وسيكون هذا بالإضافة إلى 2.1 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج التي تشمل 1.7 مليون برميل يوميا من خفض لأوبك+ وتخفيضات طوعية أخرى من السعودية أكبر مُصدر للخام في العالم. ومن المقرر أن تجتمع مجموع أوبك+ في فيينا يومي الخامس والسادس من مارس الجاري.

وتراجعت أسعار برنت وخام غرب تكساس نحو 27% من ذروتيهما لعام 2020 في يناير الماضي.

أسعار النفط فيروس كورونا النفط

الخبر التالى:

المركزي يدرس تدشين صندوق استثمار بالشركات الواعدة ضمن مبادرة رواد النيل
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغير في الكتل الهوائية.. الأرصاد: طقس حار لمدة 48 ساعة وأمطار الجمعة