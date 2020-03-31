بنك التنمية الصناعية يكثف إجراءاته الاحترازية لمواجهة كورونا

كتبت-منال المصري:

قال بنك التنمية الصناعية، إن البنك اتخذ عدة إجراءات لمجابهة فيروس كورونا المستجد لوقاية عملائه وموظفيه من الفيروس.

وأضاف البنك في بيان صادر اليوم الثلاثاء أن البنك عقم المركز الرئيسي وفروعه بصفة عامة هذا بالإضافة إلى تقليل تركز العمالة، بعدما قسم البنك موظفي إدارات المركز الرئيسي من خلال عمل الموظفين من المنازل بمعدل قد يصل إلى 50٪.

وأعطى البنك الأولوية للسيدات الحوامل والعاملات اللاتي ترعن طفلاً أو أكثر أعمارهم تقل عن 12 سنة، وكذلك الذين يعانون من بعض الأمراض المُزمنة مثل (أمراض القلب والكلى والكبد والجهاز التنفسي والأورام أو أي مرض يؤثر على الجهاز المناعي)، ولن يتم احتساب فترة العمل من المنزل من رصيد الإجازات السنوية الخاصة بالموظف.

وبحسب البيان فإن إدارة الاتصال المؤسسي بالبنك نشرت أكثر من منشور داخلي للموظفين عن طريق البريد الإلكتروني يضم كل المعلومات الخاصة بالفيروس "طرق انتشاره وأساليب الوقاية والأعراض وبعض من الأسئلة الشائعة".

وذكر البنك إنه وفر المُطهرات المطابقة للمواصفات الواردة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في كافة الفروع والمركز الرئيسي، بالإضافة إلى توزيع عبوات على جميع موظفي البنك تشمل عدد من المطهرات وذلك للاستخدام الشخصي داخل بيئة العمل.

ووفر البنك أكواب ورقية للمشروبات للاستخدام مرة واحدة وإتاحة ماسكات لموظفي الخزنة بالفروع كما تم التشديد على كافة العاملين بالفروع باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام وعدم التكدس داخل الفروع والقيام بإجراءات التطهير والنظافة لحماية العملاء والعاملين.

وقال البيان إن البنك يعقم بصفة دائمة ماكينات الصراف الآلي.