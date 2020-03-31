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البنك العربي الأفريقي يرفع الفائدة على شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات

11:36 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
البنك العربي الأفريقي يرفع الفائدة على شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات

البنك العربي الأفريقي

كتبت-منال المصري:

قرر البنك البنك العربي الأفريقي الدولي، رفع الفائدة بين 1.25% إلى 1.5% على شهادة أميرالد للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بحسب موقعه الإلكتروني.

وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.

وتراوحت سعر الفائدة شهادة البنك العربي بعد الرفع بين 12% سنويا بدلًا من 10.75% للعائد الشهري، و12.25% سنويا بدلًا من 10.875% على العائد ربع سنوي، و12.375% سنويا بدلًا من 10.925% على العائد نصف سنوي، و12.5% سنويا بدلا من 11% على العائد السنوي.

البنك العربي الأفريقي شهادة أميرالد للعائد الثابت أسعار الفائدة خفض سعر الفائدة

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