البنك العربي الأفريقي يرفع الفائدة على شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات
كتبت-منال المصري:
قرر البنك البنك العربي الأفريقي الدولي، رفع الفائدة بين 1.25% إلى 1.5% على شهادة أميرالد للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات بحسب موقعه الإلكتروني.
وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.
وتراوحت سعر الفائدة شهادة البنك العربي بعد الرفع بين 12% سنويا بدلًا من 10.75% للعائد الشهري، و12.25% سنويا بدلًا من 10.875% على العائد ربع سنوي، و12.375% سنويا بدلًا من 10.925% على العائد نصف سنوي، و12.5% سنويا بدلا من 11% على العائد السنوي.
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