البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء بعد يومين من الهبوط الحاد
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 9551 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد جلستين متتاليتين من الهبوط الحاد يومي الأحد والاثنين.
كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.45% إلى مستوى 9521 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مواصلا التراجع الحاد لليوم الثاني على التوالي.
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