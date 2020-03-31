البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء بعد يومين من الهبوط الحاد

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% إلى مستوى 9551 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد جلستين متتاليتين من الهبوط الحاد يومي الأحد والاثنين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.83%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 2.45% إلى مستوى 9521 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، مواصلا التراجع الحاد لليوم الثاني على التوالي.